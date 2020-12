Juventus, serve fantasia in mezzo al campo: occhi su un trequartista argentino

Gennaio è ormai alle porte e con esso anche l’apertura del calciomercato di riparazione. Ogni formazione si prepara a cercare di apportare un piccolo ritocco alla rosa a disposizione. Tra le squadre più attive potrebbe esserci la Juventus. I bianconeri si stanno trovando in una situazione tanto scomoda quanto inedita nelle ultime stagioni, dovendo rincorrere Milan e Inter in classifica. Uno degli obiettivi è puntellare il centrocampo, trovando un collegamento con il reparto avanzato.

IDEA

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, una delle idee sarebbe Rodrigo De Paul. Il numero 10 dell’Udinese diventerebbe un regalo gradito da Andrea Pirlo, che potrebbe contare su un giocatore fantasioso e particolarmente duttile, in quanto capace di giocare anche come esterno alto. La sfida del 3 gennaio con l’Udinese potrebbe diventare l’occasione giusta per provare a trovare un accordo con il club friulano.