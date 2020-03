Juventus, si candida Mandragora: “Mi piacerebbe diventare il nuovo play”

Rolando Mandragora è uno dei migliori centrocampisti italiani. Lo certificano gli ottimi numeri mostrati finora a Udine e le convocazioni nell’Under 21 della Nazionale azzurra. Il giocatore sta crescendo e potrebbe anche finire nel mirino di diversi club. Tuttavia Mandragora ha un sogno ben preciso, a giudicare da quanto affermato a Sky Sport: “Il mio ruolo preferito è quello di play. Conosciamo la forza di Pjanic e Bentancur. Sarebbe difficile ma ci proverei volentieri a essere il regista della Juventus“. Un’ambizione che forse in futuro potrebbe trovare anche una piena realizzazione.

PRESENTE – Tuttavia Mandragora resta concentrato sull’attualità che lo vede impegnato all’Udinese: “In questo momento sono un giocatore dell’Udinese, ma è chiaro che fa sempre piacere sentire nomi di squadre importanti”. I friulani erano in lotta per la salvezza al momento dello stop per l’emergenza Coronavirus.