Juventus, si ferma ancora Ramsey: ecco il piano dei bianconeri per recuperarlo

Aaron Ramsey non ha preso parte alla seduta di allenamento odierna a causa di una leggera lombalgia. Lo rende noto la Juventus tramite il suo report ufficiale apparso sul sito e sui canali social del club.

Il gallese, in ogni caso, non avrebbe preso parte alla gara contro il Napoli essendo impegnato col recupero per i precedenti problemi fisici. La Juventus, a questo punto, starebbe pensando di non forzare i tempi e di provare a rivedere Ramsey in campo direttamente dopo la sosta. Potrebbe essere Fiorentina-Juventus l’obiettivo realizzabile per il classe 1990 che aspetta ancora di fare il proprio esordio in una partita ufficiale con la nuova squadra.