Juventus, si ferma Higuain migliora Pjanic

La Juventus abbraccia i tifosi al JTC e continua la sua marcia di avvicinamento alla gara esterna contro la SPAL, in programma sabato 22 febbraio alle 18:00, allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara.

Spalti gremiti e tanta voglia di Juve, dunque: oltre ai 500 tifosi tra Official Fan Club, Juventus Member e ospiti del club, erano presenti anche, dalla Silicon Valley, i partecipanti alla Juventus Academy Training Experience e i tecnici che, questa settimana, sono a Torino per la Coaches Clinic.

Dopo una prima fase di riscaldamento e consueta fase atletica, i ragazzi di Mister Sarri hanno effettuato una lunga e intensa sessione con la palla, dedicata alla tecnica.

Pjanic continua il suo percorso fisioterapico prestabilito; Higuain non ha preso parte all’allenamento a causa di una lieve lombalgia e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Pinsoglio è rimasto a casa a causa di una leggera sindrome influenzale e Rabiot ha svolto seduta personalizzata come da programma.

Anche domani, giovedì 20 febbraio, l’allenamento è in programma al mattino.