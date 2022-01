Juventus, slitta l’intervento al ginocchio di Chiesa: il motivo

L'esterno doveva essere operato nelle prossime ore ma dovrà aspettare ancora qualche giorno

Prima di andare sotto i ferri alla clinica Hocrum di Innsbruck, però, il giovane azzurro dovrà sfebbrarsi e guarire per sostenere l'intervento nelle migliori condizioni possibili. L'operazione, che era in programma per domani con il dottor Fink, sarà dunque ritardata di qualche giorno. Nove giorni fa la rottura del crociato nel match disputato e poi vinto contro la Roma in campionato. I tempi di recupero stimati per il recupero sono di circa otto mesi. Per il calciatore quindi la stagione è compromessa. La speranza è che possa tornare più forte di prima già da questa estate in vista della prossima annata e del Mondiale in Qatar al quale l'Italia deve ancora qualificarsi.