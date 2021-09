Juventus soffre ma vince la prima allo Stadium: Samp sotto 3-2

Bene la Juve ma anche una bella Samp all'Allianz Stadium

La Juventus soffre molto ma porta a casa i primi tre punti nel proprio stadio. La squadra bianconera ha battuto la Sampdoria con punteggio di 3-2 in una gara sempre aperta. In avvio la sblocca col sinistro Dybala, costretto al cambio al 22' per un infortunio muscolare e con tanto di lacrime prima di imboccare il sottopassaggio. Pericoloso Chiesa, Morata spreca ma Audero è bravo. Raddoppia Bonucci su rigore, Yoshida accorcia prima dell'intervallo. Tris di Locatelli al primo gol in bianconero, Candreva non sbaglia nel finale. Poi la Juve ci mette orgoglio e vince ma la Sampdoria ha fatto una bella gara.