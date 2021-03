Juventus-Spezia diretta tv e streaming, dove vedere il match

Juventus-Spezia si giocherà questa sera martedì 2 marzo 2021 alle ore 20.45 per il turno infrasettimanale di Serie A valido per la 25^ giornata di campionato. I bianconeri di Andrea Pirlo ospitano i liguri di Vincenzo Italiano.

Juventus-Spezia, le probabili formazioni

Formazioni già decise da entrambe le parti. Pirlo punta per la sua Juventus su Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt; Chiesa, McKennie, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi; Kulusevski, C. Ronaldo. Ancora out Dybala e Morata non al meglio. Lo Spezia di Italiano si affiderà a Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, S. Bastoni; Estevez, Sena, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi, reduce da una bellissima doppietta contro il Parma.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt; Chiesa, McKennie, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi; Kulusevski, C. Ronaldo.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, S. Bastoni; Estevez, Sena, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Juventus-Spezia si giocherà, come detto, oggi martedì 2 marzo 2021 all’Allianz Stadium di Torino: non potranno essere presenti i tifosi sugli spalti in virtù delle norme di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45.

La gara tra Juventus e Spezia sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sui seguenti canali: Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre). Gli abbonati potranno dunque godere della sfida di Serie A in live senza perdersi neppure un minuto.

Juventus-Spezia sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile attraverso l’applicazione dedicata scaricabile su dispositivi come smartphone, tablet e pc. Esiste poi un’altra opzione rappresentata dalla piattaforma Now TV, il servizio che consente di vedere anche la Serie A acquistando uno dei pacchetti disponibili nell’offerta.