Juventus, spunta il blu nella seconda maglia della prossima stagione

Novità per la Juventus per la seconda maglia della prossima stagione. In queste ore la Vecchia Signora ha svelato quello che sarà il kit da trasferta per il 2020-2021. In collaborazione con Adidas, i bianconeri hanno mostrato a tutti la nuova divisa.

Juventus, spunta il blu nelle maglie da trasferta

Oggi Adidas ha svelato il kit da trasferta della Juventus per la stagione 2020-21. Come mostra il sito ufficiale del club bianconero, ma anche i canali socia, ecco la nuova divisa per le sfide fuori casa. Si combina l’eleganza con la modernità e il risultato è qualcosa di bello e importante con una maglia aggiornata con un’estetica classica ma con un tocco di contemporaneo ispirato al mondo dell’arte. Il kit da trasferta per il 2020-21 è disponibile in un completo colore night indigo, un esclusivo tono di blu, accentuato da eleganti dettagli in argento, incluse le tre strisce, il logo del club e gli sponsor. Le strisce dipinte sono presenti nella maglia e nelle maniche esattamente come quello di casa che presenta un design a pennellate.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE