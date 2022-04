Juventus, squadra turbo Max per lo scudetto 2023. I rinforzi reparto per reparto

Massimiliano Allegri dopo la certezza di andare in Champions ha un progetto a lungo termine e col club lavora al domani

La Juventus chiuderà il campionato al terzo o al quarto posto e non è certamente l’obiettivo prefissato dalla società dopo aver fatto tornare Allegri. Si parla di rinforzi in ogni reparto per puntare allo scudetto la prossima stagione. In porta arriverà Donnarumma mentre in difesa occhio a Rudiger, in scadenza con il Chelsea, piace sempre anche Milenkovic della Fiorentina. Serve poi un terzino sinistro: si pensa a Marcos Alonso (Chelsea) e a Renan Lodi (Atletico). In attacco Raspadori dovrebbe prendere il posto di Dybala. Altra pista interessante è Zaniolo, più esterno che trequartista, ma qui molto dipenderà dalle richieste della Roma per il suo cartellino. Nel mirino da tempo c'è Di Maria, in scadenza con il Psg. Pogba resta il sogno quasi impossibile, mentre a centrocampo Jorginho è la soluzione per sistemare la regia, anche se Milinkovic piace ad Allegri per il futuro 4-2-3-1.