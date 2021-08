Juventus, stop Cristiano Ronaldo: problema al braccio. Non finisce allenamento

Il portoghese si è fatto male

Redazione ITASportPress

Piccola tegola in casa Juventus durante l'allenamento odierno. Come riportato da Tuttosport e da calciomercato.comCristiano Ronaldo ha infatti terminato in anticipo la seduta, non prendendo parte alla partitella.

Stando alla ricostruzione, il portoghese avrebbe preso una botta la braccio in uno scontro di gioco con Alex Sandro. CR7, rimasto a terra per qualche minuto, è stato subito soccorso ma non avrebbe proseguito la seduta di allenamento. Successivamente ha raggiunto gli spogliatoi accompagnato da un membro dello staff. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Un'altra tegola relativa al portoghese che in queste ore è sulla bocca di tutti per le vicende di calciomercato.

Vedremo se la Juventus darà aggiornamenti sulle condizioni del cinque volte Pallone d'Oro anche in considerazione del prossimo impegno di campionato contro l'Empoli, valido per la seconda giornata di Serie A TIM 2021-22. Nel primo turno, l'attaccante era rimasto inizialmente in panchina in accordo con il mister Allegri.