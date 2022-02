Juventus, stop per Zakaria che salta la Champions

Il calciatore bianconero si è infortunato durante il match contro l'Empoli

La Juventus si è rimessa in corsa per il quarto posto ma guarda anche allo scudetto se le prime continueranno a balbettare. A proposito di obiettivi stagionali, mercoledì vede in agenda un momento chiave. Parliamo della Coppa Italia: i bianconeri sono attesi fra due giorni dalla gara di andata contro la Fiorentina, al Franchi (gara che sarà diretta dal Signor Guida, coadiuvato da Carbone e Lo Cicero, quarto ufficiale Marinelli, VAR Di Paolo, AVAR Ranghetti). La squadra si è ritrovata questa mattina, e dopo una fase atletica e un’altra dedicata al torello di gruppo, si è dedicata ad esercitazioni tecniche per lo sviluppo della manovra in fase di pressing avversario, per concludere con la consueta partitella finale.