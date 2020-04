Juventus, Storari: “Conte stregato da Vucinic. Per lui era un fenomeno”

Alla Juventus hanno condiviso tre stagioni, tutte trionfali. Marco Storari e Mirko Vucinic sono stati due pilastri fondamentali per avviare il ciclo di successi bianconeri tutt’ora in corso. Il portiere ha ricordato l’arrivo dell’attaccante montenegrino sotto la gestione di Antonio Conte nel corso del format “A casa con la Juve”, inaugurato dalla Vecchia Signora in quest’ultimo mese: “Era talmente forte che giocava sempre. La prima volta che l’ho visto in partitella mi ha impressionato. Conte ogni volta si girava e diceva: ‘Abbiamo preso un fenomeno'”.

PARATA – Storari ha lasciato il segno anche alla Juventus con ottime prestazioni quando è stato chiamato in causa. Ma tra i ricordi piacevoli ce n’è uno che è rimasto nel cuore all’ex portiere: “La doppia parata nel 2015 contro l’Inter, su Pandev prima e Icardi poi, è l’intervento più bello che ho fatto. Sono stato fortunato perché Icardi non l’ha presa bene, mi sono rialzato subito, non volevo prendere goal e ci sono riuscito”.