Juventus, striscione a Firenze offensivo dopo passaggio di Vlahovic

La risposta a quello della Fiesole

Striscione degli ultrà della Juventus di risposta a quello della curva Fiesole di ieri. "Di Firenze vanto e gloria?!? Ma nemmeno i vostri giocatori ne hanno memoria. La verità è che non contate un c....o!. Viola m...a". È il testo dello striscione a firma Viking Juve apparso e subito rimosso dalla Digos sulle cancellate dello stadio Franchi, dietro la curva Fiesole cuore del tifo viola. La foto dello striscione è stata prontamente pubblicata sui propri profili social dal gruppo Ultras della Juventus Viking Juve 1986. Iniziativa che, spiegano dalla questura, al momento non farà scattare alcun indagine dato che lo striscione non conteneva minacce o offese razziste.