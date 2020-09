Juventus-Suarez, altro indizio? Spunta un ‘like’ di Chiellini e Bonucci al post dell’attaccante

Luis Suarez a Barcellona si allena da solo in attesa che l’affare con la Juventus si sblocchi. L’attaccante uruguaiano è stato scaricato da Koeman, così come Arturo Vidal, prossimo a vestire la maglia dell’Inter. L’ex Ajax è pronto a dire addio dopo quasi 200 gol segnati con i blaugrana e ad aspettarlo a Torino c’è CR7.

SUAREZ ALLA JUVE, SPUNTANO I LIKE DI CHIELLINI E BONUCCI

L’attaccante uruguaiano ha lanciato una provocazione sui social immortalando il suo allenamento in solitaria con la didascalia: “Nessuno mi toglierà la fiducia“. Il destinatario con tutta probabilità è il nuovo allenatore olandese, ma nel frattempo spuntano indizi di mercato ‘social’. Chiellini e Bonucci infatti hanno messo like al post di Suarez, forse un segnale del fatto che la trattativa è ormai in dirittura d’arrivo.