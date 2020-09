Juventus, Suarez supera l’esame di italiano: gli scenari

Luis Suarez fa un passo in più verso l’Italia, ma non per forza verso la Juventus. L’attaccante giovedì pomeriggio ha sostenuto e superato l’esame d’italiano a Perugia in modo tale da poter avviare la pratica per il passaporto. Il classe ’87 dovrà attendere ancora qualche settimana prima di avere la cittadinanza italiana e quel lasso di tempo non convince la Juventus.

SUAREZ PROMOSSO IN ITALIANO

Il Pistolero ha raggiunto Perugia dopo l’allenamento mattutino con i compagni e dopo aver sostenuto l’esame è ripartito alla volta della Catalogna. Nonostante l’entusiasmo dei tifosi, è probabile che il suo passaggio alla Juventus non si concretizzi comunque, anche avendo passato l’esame di italiano. Nel frattempo hanno attirato l’attenzione le dichiarazioni fatte dall’esaminatore del giocatore all’Ansa: “A livello d’ascoltonon ha avuto alcun tipo di difficoltà. Comprende bene la nostra lingua e nel parlato comunica, si fa capire sempre ed è chiaro. Per questo come commissione d’esame abbiamo rilasciato il certificato di livello B1 che è un livello intermedio di competenza linguistica. Certamente il suo italiano migliorerà perché è un ragazzo sveglio e simpatico. È poi ispanofono e la vicinanza tra lingue agevola”. Alla domanda su quale città si immagina di vivere, la risposta sarebbe stata Torino: “ha pensato a una che potete ben immaginare“. Queste le parole di Rocca che riaccendono una piccola speranza nel mondo Juventus.