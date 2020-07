Juventus, sui social si accende la contestazione: i tifosi chiedono #Sarriout

Fino al 60′, la sfida contro il Milan sembrava ormai segnata per la Juventus. I bianconeri avevano 2 reti di vantaggio grazie a Rabiot e Cristiano Ronaldo e la loro vittoria non pareva in discussione. Poi il tracollo clamoroso e improvviso. La formazione campione d’Italia in carica è letteralmente crollata, incassando ben 4 gol in 20 minuti. Un’enormità per una squadra che ambisce a riconfermarsi in Serie A e a conquistare la Champions.

CONTESTAZIONE

Sui social, dopo il triplice fischio, è già partita la contestazione contro il presunto responsabile di questo blackout collettivo: Maurizio Sarri. il rapporto tra il tecnico bianconero e il popolo juventino non era partito con il piede giusto, ma, dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, la situazione sembrava migliorata. La debacle di San Siro riapre vecchie ferite. E l’hastag #Sarriout diventa il trend topic su Twitter.