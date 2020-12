Juventus, sul caso Suarez rischia grosso se…

Sono in corso accertamenti dalla Procura di Perugia per capire il coinvolgimento della Juventus sul caso Suarez, calciatore arrivato in Italia per sostenere l’esame per ottenere in tempi brevi la cittadinanza italiana. Oggi provvedimenti hanno colpiti il rettore e alcuni professori dell’ateneo umbro ma non è ancora chiaro cosa rischi la Juventus nel caso in cui venisse accertato un coinvolgimento netto nella vicenda. Nuovi atti verranno dunque acquisiti dalla procura federale, che acquisirà i nuovi documenti che arriveranno da Perugia, per approfondire l’inchiesta, ma quello che traspare è che, se emergessero posizioni irregolari da parte dei dirigenti bianconeri come tesserati del club, la stessa Juventus rischierebbe sanzioni per responsabilità oggettiva. Come riporta calciomercato.com, la Juventus sarebbe chiamata a rispondere del “caso Suarez”, pur non essendo l”uruguaiano un tesserato bianconero. Ecco cosa rischia: si va da sanzioni lievi, come un’ammenda o un’inibizione di qualche mese per i tesserati colpevoli, fino a sanzioni pesanti, che possono arrivare a penalizzazioni, retrocessione, esclusione del campionato o blocco del mercato per due finestre consecutive. Chiaramente questo è lo spettro, il “range” delle sanzioni, che nei precedenti casi ha sempre visto optare per le inibizioni dei tesserati coinvolti e per le ammende. Lo scenario più probabile è dunque quello di una multa, anche molto salata, qualora venisse confermato il legame tra la Juve e quanto avvenuto a Perugia. Un’ultima postilla è relativa al fatto che il comportamento irregolare del club, qualora accertato, non abbia alterato in alcun modo la competizione sportiva, dato che il calciatore non è mai stato tesserati dalla Juve. Ma questo non basta a escludere l’ipotetico coinvolgimento del club e di conseguenza eventuali sanzioni.