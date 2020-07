Juventus, svelata la maglia che indosseranno Szczesny, Buffon e Pinsoglio la prossima stagione

Arrivano le primissimi indiscrezioni su quella che potrà essere la maglia della Juventus per i portieri nella prossima stagione 2020-2021. Il profilo social “La maglia bianconera” ha mostrato in anteprima la divisa che indosseranno Szczesny, Buffon e Pinsoglio la prossima annata.

Juventus, l’indiscrezione sulle maglie dei portieri

Potrebbe essere gialla, con dettagli in blu scuro, la nuova maglia dei portieri della Juventus per la stagione 2020-2021. L’indiscrezione in anteprima riportata dal profilo su Twitter de La Maglia Bianconera mostra chiaramente quella che dovrebbe essere la divisa per l’annata che verrà. Si tratta di una maglia gialloblu che dovrà essere indossata da i tre estremi difensori bianconeri Szczesny, Buffon e Pinsoglio. Trattandosi di un’antemprima non ufficiale si aspetta la conferma della società torinese.