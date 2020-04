Juventus, Szczesny a De Ligt: “Se ci sono nuovi talenti, dillo a Paratici o a CR7”

Il calcio si interroga se proseguire o meno la stagione interrotta. Un’annata delicata per la Juventus, in lotta su tutti e tre i fronti, ma con un piede fuori dalla Champions. Tra i bianconeri serpeggia la paura di essere eliminati a sorpresa come un anno fa contro l’Ajax. Nel corso di un’intervista caricata su YouTube ‘Foot Truck’, il portiere Wojciech Szczesny è tornato sulla clamorosa beffa della scorsa stagione: “Analizzando l’Ajax l’anno scorso pensavamo giocassero a calcetto. Non avevano ruoli definiti, immagina Del Ligt come se giocasse a centrocampo. De Jong pensi sia leggero, invece era uno tosto. Nel secondo tempo a Torino abbiamo provato a mettere loro pressione, ma riuscivano sempre a cavarsela. Pressavamo, ma avevamo paura di scoprirci e alla fine non abbiamo creato più niente, non avevamo idea di come fare. Mi sarebbe piaciuto se avessero vinto la Champions, sarebbe stata una bella storia”.

PROPOSTA – Poi Szczesny si lancia con una proposta particolare al compagno Matthjis De Ligt: “Ogni club ha un grande settore giovanile, ma l’Ajax è un caso strano perché produce più giocatori degli altri. Se c’è qualche nuovo talento, segnalacelo. Lo diciamo a Paratici. O a Ronaldo”