Juventus, Szczesny a sorpresa: “Il mio riferimento è… Pinsoglio”

Wojciech Szczesny è uno showman assoluto. Lo è in campo quando si esalta sui tiri degli avversari così come anche fuori dal terreno di gioco. Il portiere polacco ha confermato la sua capacità di scherzare sempre nel corso del format “A casa con la Juve”, lanciato dalla società bianconera. Nel mirino delle frecciate giocose del numero uno della Vecchia Signora è finito il collega Carlo Pinsoglio: “Per diventare un campione ho deciso di avere un esempio: ho scelto Pinsoglio. Lo vedo ogni giorno in allenamento, è un professionista. E’ importante avere un idolo. Carlo è un grande amico: quando aveva tre capelli gli dicevo di fare qualcosa e, infatti, ora sta meglio”.

RICORDI – Dopo le battute sul povero Pinsoglio, Szczesny ha raccontato quali sono le emozioni più intense vissute in bianconero: “A me piace la partita con l’Atletico dell’anno scorso, emozioni forti con la tripletta di Cristiano. Ma anche quella con l’Inter. Perché sentire Carlo che urlava dalla panchina era bellissimo. Dal video della partita ho sentito solo Pinsoglio”.