Juventus, Szczesny ironico: “Sono il miglior portiere della storia…”

Seconda stagione da titolare alla Juventus per Wojciech Szczesny, che in queste ore, al portale polacco Przeglad Sportowy, si è lasciato andare ad alcune ironiche dichiarazioni.

CARRIERA – “Alla Roma ho messo in panchina Alisson, il miglior portiere del mondo, mentre ora alla Juventus faccio il titolare al posto di Buffon, uno dei migliori della storia. Possiamo quindi concludere che probabilmente sono io il miglior portiere del mondo e della storia…”.

BUFFON – “Poter usufruire per un altro anno degli insegnamenti di Gigi è fantastico, è un fatto positivo sia per me che per la Juventus. Dovrei essere pazzo per non approfittarne”.

FUTURO – “A Torino sono felice. Quando arrivai due anni fa sapevo di dover fare la riserva di Buffon per una stagione. Adesso lui è consapevole del suo ruolo e siamo in ottimi rapporti”.