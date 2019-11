Juventus, Szczesny: “Le pagelle? Mi fanno ridere…”

Wojciech Szczesny è ormai una garanzia per la Juventus. Il portiere polacco, anche in questa prima parte della stagione, ha sempre offerto un rendimento all’altezza della situazione e, in queste ore, si è raccontato a JTV.

PORTIERE – “Ho fatto il portiere principalemente per mio padre, poi ero sempre il più alto e bravo con le mani piuttosto che con i piedi. Le mie parate preferite? Quelle semplici, perché significa che non hai sbagliato nulla nella preparazione. Quando fai un miracolo, invece, vuol dire che hai sbagliato qualcosa prima”.

GIORNALI – “Non li leggo. Appena arrivato non sapevo la lingua e non li leggevo, così mi è rimasta questa abitudine. Le pagelle però mi fanno ridere molto: da un lato vedi Higuain 5,5, dall’altro 7,5”.