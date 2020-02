Juventus, Szczesny rinnova fino al 2024. C’è l’annuncio

Altro rinnovo in casa Juventus. Dopo quelli di Bonucci e Cuadrado, ecco quello di Szczesny. Il portiere ex Arsenal si lega al club bianconero fino al 2024.

Un rinnovo che il portiere polacco si è guadagnato con ottime prestazioni anche in Champions League. Con la Juventus l’ex Roma ha totalizzato 84 presenze e in totale in Serie A sono 133.

Ad ufficializzare la firma del contratto è stato proprio il club bianconero su Twitter.