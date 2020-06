Juventus, Szczesny: “Ripresa difficile. Ogni gara è una finale”

La vetta della classifica da consolidare, uno scudetto da portare a casa e poi chissà, anche una Champions League. Wojciech Szeczsny ha parlato così ai microfoni di Juve Tv a proposito della ripartenza della stagione della Juventus. Il portiere ha commentato le ultime gare, compresa la Coppa Italia e la sfida vinta contro il Bologna nell’ultimo turno di Serie A.

Szczesny: “Ripresa difficile. Ogni gara una finale”

“La partita contro il Bologna è stata la migliore dopo lo stop”, ha ammesso Szczesny. “Sia dal punto di vista fisico sia quello tattico. Abbiamo segnato due reti e creato tanto. Penso che anche a livello difensivo siamo migliorati, certamente rispetto alla gara contro il Lione. La difesa ora è molto più coperta dai centrocampisti che danno una mano agli esterni che tornano. Difendiamo più da squadra”. E sulla ripresa: “La situazione è molto particolare, non è facile riprendere a giocare ogni tre giorni dopo tutto questo tempo e senza amichevoli. Tutto questo è un po’ strano, però piano piano stiamo crescendo e credo che molto presto arriveremo al nostro massimo”. E sulla lotta scudetto: “Mi aspetto un campionato molto difficile: la Lazio è molto forte, bisogna vedere quale sarà la loro condizione nelle prossime partite. L’Atalanta l’ho vista benissimo, l’Inter fisicamente sta molto bene. Quindi tutte le partite sono delle finali per noi: bisogna sacrificarsi e fare due mesi di vita sana per portare a casa i due trofei”.

