Juventus, Szczesny rivela: “CR7 ci ha regalato un iMac dopo un’espulsione”

La Juventus ha costruito i suoi successi grazie alla forte compattezza dello spogliatoio. E anche Cristiano Ronaldo è costretto a sottostare alle leggi e agli scherzi del gruppo. Lo ha svelato Wojciech Szczesny ai microfoni del canale YouTube Foot Truck: “Ai tempi di Allegri avevamo una regola particolare: in caso di espulsione avremmo dovuto sdebitarci con i compagni. E’ per questo che tutti abbiamo un iMac: ce lo ha regalato Cristiano dopo il rosso di Valencia, anche se abbiamo dovuto aspettare quasi due mesi, perché continuava a dire che non aveva fatto nulla”.