Juventus, Szczesny: “Scudetto? Sembra lotta a due, anche se…”

Tra i migliori della sfida della notte contro il Milan, Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha analizzato il successo sui rossoneri ai microfoni di JTV. Il polacco si è soffermato sulla prova personale e di squadra con uno sguardo alla classifica e alla lotta per lo scudetto. Ecco le sue parole:

MILAN -“Era una partita importantissima, poi il Milan ha giocato davvero bene. Noi siamo stati bravi a trovare lucidità davanti alla porta nel finale e l’abbiamo portata a casa”. “Io tra i migliori in campo? Non succede tante volte che alla Juventus debba fare così tante parate, però sono molto contento di aver aiutato la squadra”.

VINCERE – Sul successo ottenuto per 1-0, mantendendo la porta inviolata, Szczesny ammette: “Per me è importante non subire gol, io preferisco sempre vincere 1-0 che 4-3. Non prendere gol è sempre una bella emozione, adesso spero che possiamo continuare così”. E sullo scudetto: “Lotta a due con l’Inter? Sembra così, ma credo che anche lì dietro ci sono delle squadre forti come l’Atalanta, come la Roma, quindi bisogna sempre essere al massimo e cercare di portare sempre a casa i tre punti”.