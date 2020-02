Juventus, Szczesny svela: “Parata preferita? Una è speciale, ecco quale”

La Juventus si aggrappa a Wojciech Szczesny. Il portiere polacco non si è fatto intimorire dal paragone con un fuoriclasse come Gianluigi Buffon, mettendo in mostra un notevole rendimento. Attraverso un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club bianconero, l’estremo difensore ha raccontato le sue impressioni sull’avventura torinese: “Ricordo bene l’esordio: non era stata una partita particolare perché io cerco comunque sempre di affrontare le gare con tranquillità e senza pressioni esagerate. È stato un bel momento. Sono passati quasi tre anni, io cerco sempre di migliorare e di fare del mio meglio. Invece il debutto in Champions League è stato una partita importante. Si era fatto male Buffon qualche giorno prima, sapevo quindi che avrei dovuto giocare per almeno sei settimane da titolare. È stato un momento speciale, la prima vera prova alla Juventus, mi sono divertito tanto. Parata preferita? Beh mi piacciono quelle legate alle partite vinte, penso a quella contro il Milan a novembre, poi quella sul colpo di testa di Pasalic, ma la mia preferita è stata quella su Allan all’inizio della stagione”.