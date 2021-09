Juventus, Tacchinardi a ISP: “Contro Spezia vittoria sporca e la febbre non è passata”

L'ex calciatore bianconero a Itasportpress dice la sua sulla Juve di Allegri

In merito al momento attuale della Juventus, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Alessio Tacchinardi , calciatore bianconero tra il 1994 e il 2005 .

“A oggi la Juventus deve ritrovarsi. Da ogni vittoria, in momenti come questo, bisogna prendere quanto c’è di buono”.

“La vittoria di grande carattere, in un momento estremamente complicato come quello che stanno attraversando i bianconeri”.

“No, più che mentale il problema di Dybala mi sembra tutto quanto fisico. Non mi sembra dinamico e tonico. Ha perso la frizzantezza e la potenza dei tempi di Sarri e le deve ritrovare in fretta”.

“Dipende sempre da cosa ti aspetti dal centrocampo della Juve. Per me la rosa bianconera ha in organico centrocampisti con discrete caratteristiche, ma non il gol”.