Juventus, Tacconi: “Contro il Napoli prevedo una catastrofe bianconera”

Mercoledì il recupero di campionato Juventus-Napoli che vista la situazione in classifica delle due squadre appaiate al terzo posto con 56 punti vale tantissimo per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra bianconera ha perso Demiral e Bonucci per il Covid mentre Gattuso recupera tutti. L’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi, ha parlato a Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”Brutto segnale, questa partita mi ricorda il 5-1 preso al San Paolo con Maifredi. Spero che non diventi così ma vedo una catastrofe. Il campionato è talmente strano e particolare che il pubblico sarebbe stato il numero 1. I giocatori senza pubblico sono abbastanza tranquilli di non prendersi i vaffanculo. Quando c’è il pubblico le partite cambiano. Pirlo non doveva accettare la panchina della Juventus, rischio talmente grosso che adesso ne paga le conseguenze lui. Da giocatore o allenatore è tutto diverso. Le punizioni di Mertens? Molto belle. Lui nel Napoli è fondamentale, si tratta di un uomo di esperienza e di squadra. Lui oppure Osimhen? Sceglierei Mertens sempre”. Poi un pensiero sulla famosa punizione di Maradona contro la Juve nella stagione 1986/87 che che superò la barriera dentro l’area piccola e si insaccò all’incrocio dei pali con Tacconi battuto. “Quando incontri giocatori del genere rimani nella storia. Ho preso gol da Maradona e meno male, che Dio lo benedica” ha sottolineato Tacconi.