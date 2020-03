Juventus, taglio agli stipendi. Ci pensa Chiellini: chiamata ai compagni per varare la soluzione migliore

L’emergenza coronavirus porterà grossi cambiamenti, anche nei confronti dei giocatori e del loro rapporto di lavoro con le rispettive società. Tema fondamentale il possibile taglio agli stipendi. Anche in casa Juventus si parla delle varie possibilità e a ‘scendere in campo’ in prima linea è stato il capitano Giorgio Chiellini. Il difensore, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, avrebbe chiamato i compagni di squadra dopo un confronto con Paratici e Agnelli e ha deciso di proporre alcune possibili soluzioni al problema.

Sono tre le idee di Chiellini per il taglio degli stipendi in casa Juventus. La prima ipotesi prevede lo stipendio di marzo pagato ma in caso di sospensione la retribuzione verrà interrotta fino a quando non si tornerà a giocare. Se si dovesse tornare in campo subito, invece, i giocatori prenderanno i soldi solo nel momento in cui si disputeranno le partite con una parte di stipendio congelata. La seconda idea è quella di rinunciare a due mesi di stipendio nel caso in cui si decida di non riprendere il campionato. L’ultima pista è quella di rinunciare subito ad un mese e mezzo di paga per i prossimi quattro mesi indipendentemente dalle sorti future della Serie A.