Juventus, tegola Chiesa: “Dovrò stare fermo un po’ di tempo…”

Problemi per l'italiano

Redazione ITASportPress

In attesa del comunicato ufficiale della Juventus, non arrivano buone notizie sulle condizioni dell'esterno offensivo italiano Federico Chiesa. Il calciatore, a seguito del problema fisico accusato nella giornata di ieri nel match contro l'Atalanta perso 0-1, ha effettuato in mattinata i controlli di rito al J Medical. All'uscita dalla struttura bianconera, ecco una prima anticipazione data proprio dal diretto interessato.

Chiesa, infatti, rispondendo a una serie di tifosi presenti, ha detto: "Eh, mi dispiace ma dovrò stare fermo un po' di tempo". Fermatosi per qualche foto e autografo, l'esterno è sembravo visibilmente triste e sconsolato. Da capire quanto possa essere lungo lo stop per l'italiano, tra i pochi in grado di accendere la miccia tra le fila della Juventus in queste ultime settimane.

Un duro colpo per la Vecchia Signora e per Max Allegri che dovrà fare a meno anche di Weston McKennie. Per lui, il problema potrebbe essere anche più grave visto l'interessamento del ginocchio.