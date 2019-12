Tegola in casa Juventus. Ad Aaron Ramsey, come comunicato dal club bianconero, è stato rilevato un sovraccarico ai flessori della coscia sinistra, che costringerà il gallese ad alzare bandiera bianca per il prossimo impegno di campionato contro la Lazio, in programma allo stadio Olimpico sabato sera alle 20.45. Le condizioni del giocatore verranno valutate giorno per giorno, con il tecnico Maurizio Sarri che conta di riaverlo a disposizione per i successivi impegni.