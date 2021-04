Juventus, tifoso Pippo Baudo: “Cederei Ronaldo e farei tornare Allegri”

Il popolare presentatore della Rai boccia Pirlo

Redazione ITASportPress

Il popolare presentatore siciliano Pippo Baudo a Tuttomercatoweb.com. ha detto la sua sul flop Superlega e sulla Juventus, essendo appassionato tifoso bianconero: "Sulla Superlega sono contrario, avrebbe rovinato il campionato italiano. Agnelli mi ha sorpreso in questa scelta però l'importante è che questa soluzione non sia decollata. Credo che comunque sia eccessivo pensare di cambiarlo come presidente della Juve. E' un gran presidente, si può sbagliare".

Che sensazioni ha sul calcio di oggi?

"E' un mistero, bisogna chiederci dove va il mondo. Perchè il calcio deve essere diverso dal mondo? Siamo in un mare in tempesta e in ogni campo ci sono delle traversie, degli errori".

La stagione della Juve come la giudica?

"E' andata male, hanno sbagliato ad affidare così presto la squadra a Pirlo che ancora non è un allenatore provetto e consumato, è alle prime armi".

Lo confermerebbe per la prossima stagione?

"Io onestamente se tornasse Allegri, lo ripiglierei. Andrei sull'usato sicuro".

E con CR7 che farebbe?

"Se costa moltissimo come in effetti dicono i numeri e visto che ha ceduto un po' il passo e l'età va avanti per tutti, mi affiderei ad un altro più giovane"