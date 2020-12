Juventus-Torino diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Juventus-Torino si gioca questa sera sabato 5 dicembre 2020 per la 10^ giornata di Serie A. Il Derby della Mole sarà la seconda gara del turno di campionato e mette davanti i bianconeri e i granata desiderosi di vincere per la supremazia cittadina.

Juventus-Torino, le probabili formazioni

Qualche problema di formazione per entrambe le compagini. Nella Juventus mancherà bomber Morata. Ma Andrea Pirlo si affiderà comunque a Szczesny in porta; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo in difesa; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa in mezzo al campo. Dybala e Cristiano Ronaldo in attacco. Il Torino opterà per il solido 3-5-2 con Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Rodriguez; Zaza, Belotti.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, C. Ronaldo.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Rodriguez; Zaza, Belotti.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita tra Juventus e Torino si giocherà come detto oggi sabato 5 dicembre 2020. Il calcio d’inizio della gara di Serie A è fissato alle ore 18.00. Il match si disputerà all’Allianz Stadium, casa della Vecchia Signora.

Per vedere in diretta tv il Derby della Mole occorrerà essere abbonati a Sky. Infatti Juventus-Torino sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A al canale 202 del satellite. La partita potrà essere visionata anche in diretta live streaming. Sempre per gli abbonati Sky si potrà fare affidamento su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e disponibile anche su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

In alternativa per seguire il Derby Juventus-Torino si potrà ricorrere a Now TV, previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati. In ogni caso basterà avere una connessione a internet affidabile e godersi lo spettacolo della partita valida per la 10^ giornata del massimo campionato italiano.