Juventus-Torino diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Juventus-Torino, oggi il derby della Mole valido per la 30^ giornata di Serie A. Si gioca oggi alle 17.15 la super sfida tra bianconeri e granata. Obiettivi di classifica diversi, ma stessa voglia di portare a casa un risultato positivo e la supremazia in città almeno per una sera.

Juventus-Torino, le probabili formazioni

Squadra praticamente fatta per Maurizio Sarri che dovrebbe schierare la sua Juventus con un 4-3-3. Buffon potrebbe giocare in porta per raggiungere un nuovo incredibile record di presenze in Serie A. La difesa composta da Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Danilo. In mezzo al campo Bentancur e Matuidi faranno da scudieri alla regia di Pjanic. In avanti con Dybala e Cristiano Ronaldo potrebbe toccare a Bernardeschi con Douglas Costa pronto ad entrare nella ripresa. La squadra di Longo scenderà in campo col 3-5-2. Davanti a Sirigu ecco Izzo, N’Koulou e Bremer. In mezzo Rincon e Lukic con Meité mentre sulle corsie Ansaldi e De Silverstri. In avanti con Belotti ci sarà Verdi.

Dove vedere la partita in diretta e streaming

Il Derby della Mole Juventus-Torino con fischio d’inizio alle 17.15 valido per la 30^ giornata di Serie A sarà trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, al numero 473 e 483 del digitale terrestre. Gli abbonati Sky potranno seguire la partita anche in diretta streaming attraverso Sky Go. La partita, inoltre, potrà essere vista anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet e anche su pc e notebook collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma o scaricando l’applicazione per sistemi iOS e Android. Per vedere Juventus-Torino in diretta streaming sarà possibile inoltre acquistare un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui anche i match di Serie A.

QUI LE NEWS DI GOSSIP