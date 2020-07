Juventus – Torino, le formazioni ufficiali

È tutto apparecchiato all’Allianz Stadium per il derby tra Juventus e Torino. I bianconeri vogliono continuare a vincere per mettere sempre più punti tra sé e la Lazio. Il Torino invece deve fare punti per allontanare definitivamente la zona retrocessione.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Meité, Lukic, Ola Aina; Verdi, Belotti, Berenguer.