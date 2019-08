Juventus, torna Del Piero: sarà collaboratore dell’Academy di Los Angeles

Riecco Alessandro Del Piero alla Juventus, sette anni dopo l’addio da calciatore. Come annunciato dallo stesso ex capitano sul proprio profilo Instagram, tornerà a lavorare con il club bianconero in qualità di collaboratore per l’Academy di Los Angeles. Oggi, con la moglie Sonia e i tre figli, Alex è stato in visita alla struttura americana: lui ormai conosce bene la realtà d’oltreoceano e la sua esperienza e la sua profonda conoscenza dello stile Juve saranno trasmessi ai giovani che si accingono a entrare nel mondo calcistico bianconero. Sarà pur certo un ruolo particolare, ma era importante ottenere il ritorno nella società in cui Del Piero ha fatto la storia, con 290 gol in 705 presenze. I tifosi sono rimasti molto soddisfatti di tale decisione, tanto che hanno riempito il post in oggetto di “mi piace” e commenti positivi.