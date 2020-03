Juventus, toto allenatore: Sarri non piace ai tifosi e sbuca… Gasperini

Maurizio Sarri out, almeno per parte dei sostenitori bianconeri. L’attuale tecnico della Juventus non ha convinto fin qui i tifosi della Vecchia Signora che in modo molto evidente hanno esposto il loro gradimento per altri mister.

I dati raccolti da Eurobet, infatti, mostrano come solo il 3,5% dei fan bianconeri si aspetta una permanenza di Sarri sulla panchina della Juventus nella prossima stagione. Il favorito, a sorpresa, sarebbe Gian Piero Gasperini, grande protagonista alla guida dell’Atalanta, capace di attrarre ben il 35% delle persone. Alle sue spalle Pep Guardiola, forse in uscita dal Manchester City, con il 31% delle preferenze. Più staccati Zidane, Simone Inzaghi e Allegri, rispettivamente con l’11%, 6,5% e il 2,5%.