Juventus, Trezeguet fissa l’obiettivo: “Champions, con Pirlo si può”

La Juventus riparte da Pirlo. La società bianconera vuole riscattare una stagione negativa sul piano europeo, culminata con l’eliminazione agi ottavi per mano del Lione. Un ko che è costato l’esonero a Maurizio Sarri che ha portato a Torino il nono scudetto di fila.

TREZEGUET CHIAMA LA CHAMPIONS

Nelle ultime ore David Trezeguet ha parlato del nuovo corso targato Andrea Pirlo, fissando uno degli obiettivi per la prossima stagione: “Pirlo ha giocato e a vinto a grandi livelli per cui credo sia giusto dire che con lui l’obiettivo numero uno e’ la Champions. Bisognerà’ dargli il tempo di dare il suo contributo, visto che siamo vicini all’inizio del campionato e per diversi motivi il gruppo non ha ancora lavorato molto insieme. La Juve resta pero’ una squadra vincente, i titoli fanno parte del suo sangue e gli obiettivi da centrare sono evidenti. Attaccante? Dovrà’ essere proprio Pirlo a indicare il più’ adatto. Sento parlare di giocatori di qualità’, da Dzeko a Suarez passando per Cavani. Sono tutti grandissimi giocatori e sono certo che chiunque arriverà’ avrà’ la volontà’ di adattare il proprio gioco ai grandi campioni che ci sono già”.