Juventus, tutti a cena da Bonucci ma è giallo per le assenze di Cristiano Ronaldo e altri tre…

Giovedì sera a cena con Bonucci. Questa la serata in casa Juventus. Tutta la rosa invitata dal centrale bianconero per creare ancor di più gruppo ed entusiasmo, anche dopo il rinnovo contrattuale. Unica pecca: i 4 assenti.

Presente, infatti, tutta la rosa della Juventus, fatta eccezione per Cristiano Ronaldo, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini e Rodrigo Bentancur. Nessun problema apparente, ma le loro assenze non sono passate inosservate. Regolarmente presenti anche Khedira, Emre Can e Pjaca, questi ultimi due possibili partenti sul calciomercato di gennaio. Una bella iniziativa da parte di Bonucci ma resta da capire il perché degli assenti…