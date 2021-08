Juventus, tutti i numeri 7 dal 1995 ad oggi

Moise Kean sarà l'ennesimo calciatore, ad indossare il numero 7 della Juventus.

Il Numero 7, nel corso della storia della Juventus , ha rappresentato sempre l'identificazione di calciatori importanti, per la causa bianconera. Dal 1995 ad oggi, in vari modi, questi atleti hanno reso celebre questo numero di maglia.

CURIOSITA' - Dal 1995, nel campionato italiano, c'è l'assegnazione dei numeri fissi di maglia e il primo ad indossare il 7 è Angelo Di Livio. Calciatore estremamente polivalente, nel corso degli anni 90 è uno degli elementi cardine della Juventus di Marcello Lippi, che vince tutto in Italia e in Europa. Dopo Di Livio, tocca a Pessotto, anche lui grande difensore bianconero tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. Dal 2007 al 2011 il numero 7 viene indossato da Hasan Salihamidžić. Di lui, i tifosi juventini ricordano soprattutto una doppietta realizzata contro il Milan, in un 3-2 del 2008. Negli anni 2010 tocca a Pepe, Zaza, Cuadrado e soprattutto Cristiano Ronaldo indossare questo numero. Ora l'eredità di questi calciatori passa al giovane attaccante Moise Kean, per il quale la Juventus ha grandissime aspettative.