Juventus-Udinese streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Juventus-Udinese si gioca oggi, domenica 3 gennaio alle ore 20.45 per la sfida valida per la 15^ giornata di Serie A. Partita sulla carta abbordabile per i padroni di casa chiamati a recuperare i punti di svantaggio in classifica. Ospiti volenterosi di fare bene e proseguire nell’ottimo momento.

Juventus-Udinese, le probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione per entrambe le compagini. La Juventus di Pirlo dovrà fare a meno dello squalificato Cuadrado in difesa. Reparto difensivo composto da Szczesny tra i pali. Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro a comporre i quattro dietro. Ramsey, Bentancur, McKennie, Chiesa a centrocampo. Morata e Cristiano Ronaldo in avanti. Scalpita anche Dybala. Udinese con la certezza Musso in porta. De Maio, Bonifazi, Samir in difesa. Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar in mezzo al campo. Pussetto e Lasagna in attacco.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, McKennie, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita tra Juventus e Udinese si giocherà oggi domenica 3 gennaio alle 20.45, e sarà valida per il posticipo serale della quindicesima giornata di Serie A. Lo scenario sarà quello dell’Allianz Stadium di Torino, ancora a porte chiuse a causa della pandemia da coronavirus.

La partita tra Juventus-Udinese sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Il match tra le due formazioni sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre, se lo vorranno, seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Come sempre su DAZN sarà possibile seguire Juventus-Udinese anche in diretta live streaming su tutti i dispositivi mobili come smartphone e tablet, previo download della app, disponibile per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi semplicemente con il sito ufficiale del servizio. Occorrerà avere una buona connessione per godersi lo spettacolo della partita della Juventus.