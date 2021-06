Juventus, un big non trova spazio e non può andare al Max

Il centrocampista potrebbe andare al Psg se Allegri non gli troverà la collocazione

Ha deluso ed è stato criticato lungamente Arthur che ha collezionato al primo anno in Serie A appena 19 gare da titolare con la maglia della Juventus. Il centrocampista è stato il calciatore più pagato dal club bianconero essendo stato quotato dal Barcellona 72 milioni di euro nello scambio con Pjanic. Adesso però la dirigenza si interroga se tenerlo o meno ma dipende anche dalle scelte di Max Allegri. A Torino sono fiduciosi però che la voglia di riscatto di Arthur sia tanta e visto che ha superato il problema di calcificazione alla caviglia destra, che ha condizionato la seconda parte di stagione, magari potrà essere utile nella mediana di Max che rispetto a Pirlo ha una concezione tattica diversa che prevede il regista che detti i tempi e indichi la via del gol, come faceva Pjanic nei suoi anni bianconeri. Il Psg ha fatto un sondaggio e la Juve aspetta prima di prendere una decisione definitiva. Di certo è che la sua conferma sarà un grattacapo in più per Max Allegri che gli dovrà trovare un posto in mezzo al campo a mister 72 milioni.