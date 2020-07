Juventus, un big potrebbe lasciare con destinazione…Barcellona

Alla vigilia del match contro la Lazio, Maurizio Sarri ha confermato la sua presenza sulla panchina bianconera anche per la prossima stagione, ma così non sarà per un membro della rosa juventina. Almeno secondo quanto le voci che circolano in Spagna.

DOUGLAS COSTA IN ORBITA AL BARCELLONA

A lanciare l’indiscrezione è Don Balon. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Douglas Costa non avrebbe trovato lo spazio desiderato, complice la forte presenza in rosa di Cristiano Ronaldo. L’ex Bayern Monaco inoltre non gradirebbe l’idea di fare di nuovo molta panchina come successo già quest’anno e dalla Spagna ecco che arriva l’idea Barcellona. Il club blaugrana infatti dovrà rinunciare, almeno per questa stagione, al ritorno di Neymar e per questo motivo l’alternativa potrebbe essere proprio il giocatore bianconero. Sempre Don Balon parla anche delle ipotetiche cifre con il Barça disposto a mettere sul piatto ben 50 milioni di euro. Un’offerta che difficilmente la Juve rifiuterebbe.