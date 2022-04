Juventus, un dato casalingo spaventa Allegri per il finale di stagione

Una tendenza negativa in questa stagione

Prima era un vero e proprio fortino. Adesso no. Parliamo dell'Allianz Stadium che non rappresenta più per la Juventus un porto sicuro, difficile da espugnare. La conferma è arrivata dalle gare disputate quest’anno che vede la formazione di Allegri aggiudicarsi il curioso record negativo di sconfitte casalinghe. Il dato più alto sin dall’inaugurazione del nuovo impianto, nel settembre 2011. Fino ad oggi, infatti, la Juventus ha collezionato cinque sconfitte interne tra cui quattro in campionato e una in Champions League col Villarreal.