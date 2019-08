Juventus, un difensore verso la Premier

Juventus che continua a lavorare senza sosta sul mercato in queste ore. Mentre è ancora alla ricerca di un centravanti da regalare a Maurizio Sarri, la dirigenza bianconera è impegnata anche sul fronte cessioni. In particolare, sembra vicina a sbloccarsi la situazione relativa a Daniele Rugani, destinato a lasciare Torino.

PREMIER LEAGUE – Sul difensore hanno messo gli occhi due formazioni di Premier League: l’Arsenal e il Wolverhampton. E sarebbe proprio quest’ultimo il club ad essere in pole position, con un’offerta che si aggirerebbe attorno ai 30 milioni di euro. Rugani, però, preferirebbe approdare ai Gunners, in modo da restare in uno dei top club europei.