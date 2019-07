Juventus, un grande ex potrebbe tornare in maglia bianconera

A volte nel calcio ci sono anche le operazioni di mercato definite “cavalli di ritorno”. Secondo quanto riporta Goal.com, la Juventus starebbe valutando le possibilità di far tornare a Torino l’ex Dani Alves, svincolato dopo l’esperienza al PSG. Il brasiliano piace anche all’Arsenal che è fortemente interessato. Dani Alves valuta, pondera ogni possibilità per il suo avvenire dopo aver lasciato il Psg: contratto in scadenza lo scorso 30 giugno non rinnovato e tanti saluti, con molta voglia di ripartire altrove a 36 anni.