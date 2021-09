Juventus, una novità sul futuro di Bernardeschi

Possibili novità per il futuro di Federico Bernardeschi. Il centrocampista o all’occorrenza esterno d’attacco e tuttofare potrebbe rinnovare il proprio accordo con la Juventus. In scadenza di contratto con la Vecchia Signora a fine...

Possibili novità per il futuro di Federico Bernardeschi . Il centrocampista o all'occorrenza esterno d'attacco e tuttofare potrebbe rinnovare il proprio accordo con la Juventus . In scadenza di contratto con la Vecchia Signora a fine stagione, il classe 1994, fresco campione d'Europa con la nazionale italiana di Roberto Mancini, potrebbe rinnovare con i bianconeri.

Come riportato dal noto portale spagnolo "Todofichajes.com", il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri avrebbe fiducia nella rinascita del giocatore e vorrebbe averlo in rosa anche nei prossimi anni. A questo punto non è da escludere, che a breve Bernardeschi e la Juve possano sedersi ad un tavolo per discutere il prolungamento dell'accordo.