Juventus-Venezia, le formazioni ufficiali

Si gioca alle 12

Tutto è pronto per il lunch match della 35esima giornata di Serie A tra Juventus-Venezia . Grande attesa per la prova dei bianconeri che andranno a caccia dei tre punti contro i lagunari che comunque dovranno essere molto agguerriti vista la loro posizione in classifica e la salvezza difficile da raggiugere. I due allenatori hanno reso note le squadre che scenderanno in campo dall'inizio.

Sorprese tra i 22 che scenderanno in campo in Juventus-Venezia. Nei bianconeri non c'è Dybala ma il giovane Miretti. Vlahovic e Morata confermati invece. In difesa Danilo agirà da esterno di destra e Pellegrini dalla parte opposta. C'è Bonucci in mezzo. A centrocampocon Zakaria c'è Rabiot. Nel Venezia Aramu e Cuisance alle spalle di Henry.