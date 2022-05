Juventus-Venezia, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 12:30

Juventus-Venezia si gioca alle 12:30 di oggi, domenica 1 maggio 2022 per la 35^ giornata di Serie A. Bianconeri in casa ospitano i lagunari a caccia di punti salvezza. Gli uomini di Allegri vogliono chiudere il discorso quarto posto portando a casa una vittoria per allontanare ulterìormente la Roma, quinta.

Juventus-Venezia si giocherà come detto domenica 1 maggio 2022 all'Allianz Stadium di Torino alle 12:30. La sfida sarà valida per la 35esima giornata di campionato. Il match di Serie A verrà trasmesso su DAZN e su Sky.

Nel primo caso si potrà scaricare l'app su moderna smart tv oppure ricorrere ad una console di gioco come Xbox e PlayStation, o attraverso dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick e TIMVISION BOX. Nel secondo caso la gara potrà essere vista precisamente sui canali Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite)e Sky Sport (251 del satellite).

DAZN e Sky Go consentiranno ai rispettivi abbonati di seguire Juve-Venezia anche in diretta streaming: sarà sufficiente scaricare le relative app su smartphone o tablet o collegarsi ai rispettivi portali tramite pc o notebook. A disposizione c'è anche l'opzione rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky: è necessario acquistare il pacchetto 'Sport' prima di procedere con la visione dell'evento.